ÆîÊÆÀª¤ò¤â¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç°µÅÝ¤·¤¿º´Ìî³¤½®¡¢¤µ¤é¤ËÆ±ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Öº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤ÈËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÏÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¤Ë¤âÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®(¥Þ¥¤¥ó¥Ä)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¡Ö¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤ÎµåºÝ¤ËÉé¤±¤º¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é²Ì´º¤ËÁê¼êÁª¼ê¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÂÐ¿ÍÀï¤ò¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÎôÀª¤Ë²ó¤ê¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤µ¤¨¤â¤³¤È¤´¤È¤¯²ó¼ý¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ø¥ª¥×¥¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Î¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¿ô¡¢¶õÃæÀï¾¡Íø¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¡¢ÆîÊÆ¤ÎÌÔ¼Ô¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã¥¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï²¿ÅÙ¤âÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Ü¤ìµå²ó¼ý¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£º´Ìî¼«¿È¤Ï¡Ö¾ï¤ËÁ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ï²ÝÂê¡£¹Ò´ð¤¯¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î¹¶·â»²²Ã¤ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ç¤â¸÷¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî¡£»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¡¢º´Ìî¤Ï¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿Í×°ø¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½ºßÃÏ¤òÃ¸¡¹¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ö¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¼ºÅÀ¤·¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÄÌ¤¸¤ÆWÇÕ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¼¡¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¼¡¤Ë·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾¡Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤È¼«Ê¬¤âËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
