¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬»ë»¡Àè¤Ë¸þ¤«¤¦¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤ò²¼¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È±Æ»³Á°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£·î2Æü¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëU-20WÇÕ¥Á¥êÂç²ñ¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤áÃ±ÆÈ¤ÇÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¡£·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤«¤¦¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥Ñ¥êÅþÃå¸å¤Î¶õ¹Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£JFA¤Ï7Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÆ±»á¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò·èµÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈïµ¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â(·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤Ë)¹çÃ×¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÍý»ö²ñ¤Ç·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤ÏÅÅÏÃ¤Ç±Æ»³»á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£JFA¤È¤·¤Æ¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤ò¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¢²¿¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Æ»³»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÏAÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢¸åÇ¤¤ÎÁªÄê¤âµÞÌ³¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸åÇ¤¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
