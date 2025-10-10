¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë°µ´¬5¥´¡¼¥ë¤Ç°µ¾¡!14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½Àï¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÍèÆü¤Ø
[10.10 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ´Ú¹ñ0-5¥Ö¥é¥¸¥ë]
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¼ÂÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤ÇÂç¾¡¡£¤³¤Î¤¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Á°È¾13Ê¬¤Ë¿·±ÔFW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó(¥Á¥§¥ë¥·¡¼)¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢Æ±18Ê¬¤ÎMF¥«¥¼¥ß¡¼¥í(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U)¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±41Ê¬¤Ë¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÍî¤È¤·¤«¤éFW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÀª¤¤¤è¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢2Ê¬¤ËDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§(¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó/¥É¥¤¥Ä)¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤òÆÍ¤»É¤¹¤È¡¢Æ±4Ê¬¤Ë¤â¥í¥É¥ê¥´¤¬Æ±¤¸¤¯¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡£¥È¥É¥á¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤¬·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ°µ¾¡·à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
