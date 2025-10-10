4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦MALIA.Ë´¤¸µÉ×¡¦»³ËÜ¡ÉKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤Ø¡ÖÂç»ö¤Ê»þ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×ÎÞ¤Ç»×¤¤¤ò¹ðÇò
¡¡Î¥º§4²ó¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦MALIA.¡Ê42¡Ë¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÉ×¡¦»³ËÜ¡ÉKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤Ø¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»þ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈKID¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË´¤¸µÉ×¡¦»³ËÜ¡ÉKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤È¤Î¼Ì¿¿
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»³ËÜÎ¤ºÚ¡£
¡¡º£²ó¤Ï4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦MALIA.¡Ê42¡Ë¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¥É¥Ð¥¤À¸³è¤ËÌ©Ãå¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë°Ü½»¤·£´Ç¯ÌÜ¡¢¸½ºß¤ÏËö¤Ã»Ò¤Î³¤½ï¤¯¤ó¡Ê7¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¤ÈÆüËÜ¤òÇ¯¤Ë10²ó¤Ï±ýÉü¤¹¤ëMALIA.¡£ÍèÆü¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¡¢7Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿2¿ÍÌÜ¤ÎÉ×¡¦»³ËÜ¡ÉKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦°¦°ê¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦¤¢¤ê¤¢¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡MALIA.¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢Íí¼è¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê»þ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç»äÃ£¡¢¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢µï¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡×¤ÈKID¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤òÇ§¤á¡¢°¦°ê¤µ¤ó¤â¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉã¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£