³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÁêËÀÀä»¿¡Ö°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¼éÈ÷¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ä¼¡Àï¤Ç¡ÖÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
³ùÅÄÂçÃÏ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¼éÈ÷¤Î²ÝÂê¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢Æ°À¤¬µ¡Ç½¤»¤º
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¹¶·â¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾19Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÇÔÀï¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤«¤é3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï¼éÈ÷¤ÎÃ¾¤Ó¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¹Ô¤Êý¤À¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ë¹½¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬Éé¤±¤Æ¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤òÌ¾»Ø¤·¤Ç¾Î»¿¤·¡¢¡ÖÁ°È¾¸«¤Æ¤¤¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³¤½®¤¬°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¸Ä¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µåºÝ¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥¬¥Ã¤È²¼¤¬¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¤òÆþ¤ì¤ÆÌá¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¼¡Àï¤Ë¹µ¤¨¤ë¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢¼éÈ÷¤ò¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÂçÎÌ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÂæ¤À¤·¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ËÁ´¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤ÎºÆ·ú¤È¸Ä¡¹¤ÎÀï¤¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë