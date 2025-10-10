·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¡×¡¡Æ²°ÂÎ§¤¬¸ÀµÚ¡Ä¹¶·â¤ÎÄäÂÚ´¶¤Ë¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFÆ²°ÂÎ§¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æ±19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢¿É¤¯¤âÇÔÀï¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ²°Â¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥Åª¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¤³¤È¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄäÂÚ¤¹¤ë»î¹ç¤¬ºÇ¶áÂ³¤¤¤Æ¤ë¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹¶·â¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÍí¤ó¤Ç¤ë¤±¤É¡¢3¿ÍÌÜ¤¬Ãæ¡¹Íí¤ó¤ÇÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢·¸ÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤âÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò1ËÜ¤âÂÇ¤Æ¤º¡¢¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Àï½Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¯¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¡¢¼«Í³¤µ¤È¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÀï½Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡Àï¤Î¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¹¶·â¿Ø¤Î³ÐÀÃ¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë