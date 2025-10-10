°ËÅì½ãÌé¡¢·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¡ÖÊâÌ´¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¡¡°Õ¿Þ¤È°ã¤¤¤â¡Ä¾åÅÄåºÀ¤¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×
ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ±ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤ò¹ðÇò¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¡Ê»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ë¥¯¥í¥¹¤ò¤É¤³¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢Äã¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æ±19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿°ËÅì¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡µ¯»à²óÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÅì¤Ï¡¢¡ÖGK¤ÈDF¤Î´Ö¤ËÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¾åÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊâÌ´¤òÁÀ¤Ã¤Æ½³¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢åºÀ¤¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÓÌ³Ð¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¡¢KRC¥Ø¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ø²æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÂåÉ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤â¤¢¤Ã¤ÆÃæ2Æü¡¢Ãæ3Æü¤Ç¤º¤Ã¤È»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯µÙ¤ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂ¤âËüÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ë¡ÊÄË¤ß¤¬¡Ë¼è¤ì¤ì¤Ð¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë