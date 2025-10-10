Ìó490Ëü±ß¡ª ¡È8Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤ÎÆü»º¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª ´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¡ßÁ´Ä¹4m°Ê²¼¥Ü¥Ç¥£¤Î¡È¥Þ¡¼¥Á¸å·Ñµ¡¡É¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×²¤½£¤Ç¸øÆ»Áö¹Ô
¥Þ¡¼¥Á¸å·Ñµ¡¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¡Æü»º¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î11Æü¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¤ò½é¤á¤Æ¸øÆ»¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£1982Ç¯¤Ë½éÂå¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼»Ô¾ì¤òÄ¹¤é¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë4ÂåÌÜ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£¤ò¤Ï¤¸¤á¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢Îß·×600ËüÂæ°Ê¾å¤¬À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Æü»º¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï6ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ëÅÅÆ°¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ËÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3974mm¡ßÁ´Éý1830mm¡ßÁ´¹â1499mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2541mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï52kWh¤È40kWh¤Î2¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢52kWh»ÅÍÍ¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥416km¡¢40kWh»ÅÍÍ¤Ç¤â317km¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â100kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢15¡ó¤«¤é80¡ó¤Î½¼ÅÅ¤òÌó30Ê¬¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢SUVÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ä&¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤ò18¥¤¥ó¥Á¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß´¶¤ò±é½Ð¡£³¹Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï10.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¡£Google¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó ¥³¥Í¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î²÷Å¬¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü8000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó490Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ûÍ×¤Ï¹ñ¤ä²Á³ÊÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇB¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢BEV¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡BEV¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÀè¿ÊÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈBEV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆü»º¤ÎÂ¸ºß¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£