King Gnu¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¡ÖM¥¹¥Æ¡×½Ð±é¡¢¡ÖSO BAD¡×¡ÖSPECIALZ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í½Äê
4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦King Gnu¤¬¡¢10·î17ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖMUSIC STATION¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
King Gnu¤ÎM¥¹¥Æ½Ð±é¤Ï¡¢2022Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷²ó°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¡£ÅöÆü¤Ï¡ÖSO BAD¡×¡ÖSPECIALZ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖMUSIC STATION¡×ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢King Gnu¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢King Gnu¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
