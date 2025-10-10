£ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀÆÆ£¸÷µ£¡¡²Ì´º¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤º¡ÖÀµÄ¾²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×²ù¤·¤µ¥Ð¥Í¤ËÊ³µ¯ÀÀ¤¦
¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£²¡½£²¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±£³£·°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£²£±Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢£ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î£Í£ÆÀÆÆ£¸÷µ£¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦º£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤«¤±¤Î´Å¤µ¡×¤È¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¤ä¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤¸¤ãÁ´Á³¥À¥á¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ°ìÈÖµ±¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤ÆÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£