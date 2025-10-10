°Ü½»¿Íµ¤No¡¥1¤Î·²ÇÏ¸© ºÇÂç140Ëü±ß½õÀ®¡ÄÅìµþ¤«¤é1»þ´Ö40Ê¬¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÆ´¤ì¤Î³«¶È¡É¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö°Ü½»¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡ª¡×¡£
ÅÔ²ñ¤«¤é½»¤ß¤ä¤¹¤¤ÃÏÊý¤Ø¤Î¡È°Ü½»¥Ö¡¼¥à¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö°Ü½»´õË¾ÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬ËÌ´ØÅì¡£¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Á´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬·²ÇÏ¸©¡£
Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¡ÈÅ¾¿¦¤Ê¤°Ü½»À¸³è¡É¤È¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¿©Èñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤ÉÊª²Á¤Î°Â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÁ´¹ñ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¡£¹¤¯°Ü½»¼Ô¤òÊç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ³«¶È¤äµ¯¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹°Ü½»´õË¾¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃÏ°èºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Å¹¤ò¹½¤¨¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿°Ü½»¼Ô¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°Ü½»¿Íµ¤No¡¥1¤Î·²ÇÏ¸© ºÇÂç140Ëü±ß½õÀ®¡ÄÅìµþ¤«¤é1»þ´Ö40Ê¬¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÆ´¤ì¤Î³«¶È¡É
9·î21Æü¡£¡ÖÅìµþ±Ø¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é700¤Û¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°Ü½»ÁêÃÌ²ñ¡£¶áÇ¯¤Î¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó3Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÇº¤àÃÏÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤¤»ß¤á¤ë¼êÃÊ¤¬°Ü½»¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤À¡£
¿Íµ¤°Ü½»Àè¤Î°ì¤ÄÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢Êä½õ¶âºÇÂç1000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÍ·¤Ó¤¬Êë¤é¤·¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¿®Ç»Ä®¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤¬Å¨¾ð»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï·²ÇÏ¡¢2024Ç¯¡Ö°Ü½»´õË¾ÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁë¸ýÁêÃÌ¡Ë¡×¡Ê½ÐÅµ¡§¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢4Ç¯Ï¢Â³²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÆÊÌÚ¡¢Ä¹Ìî¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÈá´êÃ£À®¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î·²ÇÏ¸©¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¤Ï1560¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï·²ÇÏ¸©¡¢Åìµþ¤È¶á¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿©Èñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î°Â¤µ¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÂç¤¤ÊÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·²ÇÏ¸©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶ÍÀ¸»Ô¡£
¿Í¸ýÌó10Ëü¿Í¤Ç¡¢Åìµþ¤«¤éÆÃµÞÎó¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö40Ê¬¡£Ã±¤Ê¤ë°Ü½»¼Ô¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢Å¹ÊÞ³«¶È¤ä´ë¶È»Ù±ç¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê½ÐÅµ¡§À¸³è¥¬¥¤¥É.com¡Ë¤Ç3°Ì¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¶ÍÀ¸»ÔÌò½ê¤ÎÇÏ¾ì½¨Êæ¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤¿¤Á¡£»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÄ®¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï20¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¹¤ÎÃæ¿´Éô¡¢ËÜÄ®ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¹©Ë¼¡Ö¿¹»³Ë¥À½¡×¡£ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤¬±Ä¤à¤ªÅ¹¤À¡£Å¹¼ç¤Î¿¹»³ÎµÇµ²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³¤Ç¥Ç¥Ë¥àË¥À½¤Î½¤¶È¸å¡¢2024Ç¯¤Ë¹©Ë¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Å¤¤¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»É¤·¤å¤¦Å¹¤Ë¤è¤¯ÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ÏÂç»ö¡£¤½¤ì¤¬¶ÍÀ¸¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ê¿¹»³¤µ¤ó¡Ë¡£
Á¡°Ý¹©¾ì¤ÎÌ¾»Ä¤ò»Ä¤¹¶ÍÀ¸¤ÎÄ®¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾¤ÎÀ¾¿Ø¡¢Åì¤Î¶ÍÀ¸¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂ³¤¯¿¥Êª¤Î»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£¤âÃÏ¾ì»º¶È¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤¬Á¡°Ý¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ä®¤ÎÎò»Ë¤ä´Ä¶¤ËÌ¥¤«¤ì¤Æ°Ü¤ê½»¤à¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¶ÍÀ¸¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡Ökomugi¡×¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¸ÍÁðÆâ¤µ¤ó°ì²È¤Ç¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ã¦¥µ¥é¤·¤Æ¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÍÁðÆâ¤µ¤ó¤¬1Æü¤Ëºî¤ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï200¸Ä¤Û¤É¡£µÙÆü¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤éÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡É±ó¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤È¡£º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£³ð¤¨¤¿Êý¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê¸ÍÁðÆâ¤µ¤ó¡Ë¡£
°ÊÁ°¤Ï»¨²ßÅ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õ¤Å¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤·¡¢¼«¸Ê»ñ¶â300Ëü±ß¡Ê¿ßË¼µ¡´ï¤Ïºë¶Ì»þÂå¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡Ë¤ÇÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¸ÍÁðÆâ¤µ¤ó¡£
¾¼ÏÂ40Ç¯º¢¤ÎËÜÄ®ÄÌ¤ê¤Ï¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë°ìÂç¾¦Å¹³¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¶ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î16¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¶õ¤Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¡£
»Ô¤Ï¶õ¤Êª·ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ³«¶È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊä½õ¶â¤ò½àÈ÷¡£ºÇÂç¤Ç140Ëü±ß¤ò½õÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¡×Éû¼ÒÄ¹¤ÎÀî¸ý²í»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é°Ü½»¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤ò³«¤¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤ëÃËÀ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤¬°Ñ¾ü¤¹¤ë°Ü½»¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢»Ô¤¬³«Àß¤·¤¿°Ü½»¼Ô³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡Ö¤à¤¹¤Ó¤¹¤à¶ÍÀ¸¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÃÛ60Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡Ö¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥«¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç½µËö¤ÎÌë¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤¬·î¤Ë°ìÅÙ¼çºÅ¤¹¤ë¡¢°Ü½»¼Ô¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¸òÎ®²ñ¡£¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¤Î¸ÍÁðÆâ¤µ¤óÉ×ÉØ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤È°Ü½»¼Ô¤Î´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò³«¤¯Í½Äê¤ÎÃËÀ¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥°¥ëÅ¹¤Î¸ÍÁðÆâ¤µ¤ó¤¬¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À2¿Í¤Î´Ö¤Ç¡¢ÏÃ¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¶ÍÀ¸¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶°Ü½»¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÀî¸ý¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀî¸ý¤µ¤ó¤¬º£»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÃÛ89Ç¯¤Î¸Å¤¤Æó¸®Ä¹²°¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤Î½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Å¤¤²È¤ò²þÁõ¤·¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¶ÍÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¡£¸Å¤¤²È¤ò³¹¤ËÀ¸¤«¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¡×¡ÊÀî¸ý¤µ¤ó¡Ë¡£
3·îÃæ½Ü¡£¤¢¤ÎÄ¹²°¤Ë¡¢Åìµþ¤äÀéÍÕ¤«¤é¤Î°Ü½»´õË¾¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢Ìó30¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²òÂÎºî¶È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ò²þ½¤¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤¬È¯°Æ¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¡¢ºë¶Ì¤«¤é°Ü½»¤·¤¿ÂçÃ«Èþµª¤µ¤ó¤â¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Î´«¤á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î4¥«·î¸å¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¼«¤é²õ¤·¤¿¤¢¤ÎÊª·ï¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¼«¸Ê»ñ¶â¤ÏÌó200Ëü±ß¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï1¥«·îÌó10Ëü±ß¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤¬Âç²È¤µ¤ó¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Î²þÁõ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢¤¢¤Î¸Å¤¤Ä¹²°¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
JR¶ÍÀ¸±Ø¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¡¢¿Å¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥Ë¥Î¥µ¡×¤¬¤¢¤ë¡£°Ü½»¼Ô¤Îº£»á°ìÏ©¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤ò³«¶È¡£¶ÍÀ¸¤Î»³ÎÓ¤Ç¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿Å¤ò¤³¤³¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶ÍÀ¸¤Î¿Å¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¿¼¤¤¿åÉ÷Ï¤¤â¤¢¤ê¡¢º£¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë±ØÁ°¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£»á¤µ¤ó¤ÎËÜ¶È¤Ï¡¢IT·Ï¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥·¥«¥¯¡×¤Î·Ð±Ä¡£¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëÇÑ¶È¤·¤¿»Ò¶¡Éþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤·¡¢4Ç¯Á°¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¤Ç°é¤Ã¤¿º£»á¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏITÂç¼ê¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢8Ç¯Á°¤ËÆÈÎ©¡£½ÂÃ«¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¡¢´ë¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤ÇÇ¯¾¦¤Ï5000Ëü±ß¤Û¤É¡£
¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÂÃ«¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Êº£»á¤µ¤ó¡Ë¡£
²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤¬¶ÍÀ¸½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¶ÍÀ¸¤Çº£»á¤µ¤ó¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤À¡£
¸á¸å2»þ¡¢±Ä¶È½ê¤ÎÇÛ¼Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÒ¤Î°ÍÍê¤ò¼¡¡¹¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬·ã¸º¤·¤¿¤¿¤á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÎ¥¿¦¤¬¿Ê¤ß¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼ÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¡£
¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£»á¤µ¤ó¤¬³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡£ÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤È¤Ï¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê2024Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÎÁ¤ÇµÒ¤ò±¿¤Ö¡£Æó¼ïÌÈµö¤ÏÉÔÍ×¤À¡£
º£»á¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¼þÊÕ¤ÇÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ëÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¡£2024Ç¯11·î¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÃæ¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¶ÍÀ¸»Ô¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡ØÃÏÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏ°è¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤ËËÍ¤é¤¬Íè¤Æ¡¢³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¡Êº£»á¤µ¤ó¡Ë¡£
ÇÛ¼Ö¤ÎÅÅÏÃ¤¬Â¿¤¤¸á¸å6»þ¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½é¤á¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¡£½éÆü¤Ïº£»á¤µ¤ó¤â¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï±¿Á÷´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ç¡¢Æó¼ïÌÈµö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁáÂ®¡¢ÇÛ¼Ö°ÍÍê¤¬Æþ¤ë¤¬¡Ä¡£
