¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·àÅª¾¡Íø¤Î°ìÀï¤ò¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç²òÀâ¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÀ¾Éð¤Î¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡Ê45¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬±äÄ¹11²ó¤Î¤¹¤¨¤Ë2¡½1¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿·ãÆ®¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂå¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¶¤á¤¿Åê¼ê¸òÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤Î¥Õ·³¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÁá¤¯¤â¼é¸î¿À¥Ç¥å¥é¥ó¤òÅêÆþ¡£¤µ¤é¤Ë1¡½1¤Î±äÄ¹10²ó¤Ë¤Ï¡¢Âè5Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¥µ¥ë¥É¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë·è»à¤Î¥ê¥ì¡¼¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢5ÀïÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î4ÀïÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¼è¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥É·³¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ®Åê¡£¾¡Éé¤ò·ü¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊý¤â½Ð¤Æ¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Èº£Æü¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ó¤À¡É¤È¡£¡È¾¡¤Ã¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤à¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡·ëËö¤Ï¥É·³¤¬Áê¼ê¼ººö¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£