ÀÐÇË¼óÁê¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡ÄÀï¸å£¸£°Ç¯½ê´¶¡Ö¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£±£°Æü¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¼óÁê½ê´¶¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÇ§¼±¤Ï²áµî¤Î¼óÁêÃÌÏÃ¤ò°ú¤·Ñ¤°»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³«Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Àï¸å£µ£°¡¢£¶£°¡¢£·£°Ç¯¤È£±£°Ç¯¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÌÏÃ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³ÕµÄ·èÄê¤Ï·Ð¤º¡¢ÀÐÇË¼óÁê¸Ä¿Í¤Î½ê´¶¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀïÁ°¤Î¹ñÆâ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ê³«Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿¡Ë¶µ·±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¡×¤ÈÈ¯É½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿£¶£°£°£°»úÄ¶¤Î½ê´¶¤Ç¤Ï¡¢¡Ò£±¡ÓÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡Ò£²¡ÓÀ¯ÉÜ¡Ò£³¡ÓµÄ²ñ¡Ò£´¡Ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ò£µ¡Ó¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡½¡½¤Î¸Þ¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅö»þ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡ÖÀ¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Åý¿ã¸¢¤ÎÆÈÎ©¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë·³Éô¤¬ÆÈÁö¤·¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÅª¤Ê¼êÅö¤Æ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À©ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡ÊÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡Ë¡×¤ä¡ÖÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¾ï¤ËÎò»Ë¤ÎÁ°¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ÆÀïÁè¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢É÷²½¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·üÇ°¤â¼¨¤·¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»´²Ò¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç½¡Ê¤¢¤¿¡Ë¤¦¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£