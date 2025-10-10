¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î½éµå¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡× Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÍî¤Á¤¹¤®¤À¤í¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÂÇ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
10·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ØÅê¤¸¤¿¡È½éµå¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢²ó¸Ù¤®¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤ò161km/h¤Î¹äÂ®µå¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤Þ¤º1»à¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯6ÈÖJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤ËµÞÂ®Íî²¼¤¹¤ë139km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¤³¤Î1µå¤Ë»×¤ï¤º¥Ð¥Ã¥È¤¬»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈËâµå¡É¤Î¤´¤È¤µ°Æ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤«¡¢¶Ã¤¤ÈÆ°ÍÉ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬¸«¤»¤¿É½¾ð¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËâµå¤ä¤Ê¡×¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡ÖÍî¤Á¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡©¡×¡Ö¥¾¡¼¥ó¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é»ÏËö¤ËÉé¤¨¤ó¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î¤³¤ÎÂÇÀÊ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï½éµå¤«¤é¤Î¡È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È4Ï¢Åê¡É¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³°¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿161km/h¤Î¹äÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÇ¤Ä¼ê¤Ê¤·¡É¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
