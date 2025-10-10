¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Ï¡È½µËöÈè¤ì¡É¤Ë»É¤µ¤ë¸½Âå¥É¥é¥Þ¡¡ÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¤¬¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¤Î½÷ÀÁü¤Ë
¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Á¤ãÀäÂÐ¥À¥á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×
»²¹Í¡§ÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¡¡Ö¿´¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¡×
¡¡¤¦¤Ã¡¢¿´¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤¿¡ª¡¡¶âÍË¤ÎÈè¤ì¤¤Ã¤¿¿´¤ÈÂÎ¤ËÎÏ¶¯¤¯¤âÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¸µ¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤Î²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤È¡¢Ì¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤ë¸µ¥ä¥ó¼ÒÄ¹¤ÎÆü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£2¿Í¤¬·ë¤ó¤À¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¡È¤Ï¡¢´°àú¤òµá¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Âç¼ê¾¦¼Ò¤òÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¤¿·°¤ÏÅ¾¿¦³èÆ°¤ËÎå¤à¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»´ÇÔ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦çý³¤·Ã¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¡¢Èó¸øÉ½¤ÎÌ¼¡¦¤Ò¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬´õË¾¤¹¤ëÌ¾Ìç»äÎ©¹»¤ÎÆþ»î¤Ç¡¢µ¶¤ÎÊì¿Æ¡á¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤â¤·¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·°¤ÏÃÇ¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå½÷À¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¡£·°¤ÏÅìÂçÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Í¥½¨¼Ò°÷¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢29ºÐ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤È¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÊì¿Æ¤«¤é¤ÏÆÈ¿È¤Ç»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ç»þÃ»¶ÐÌ³¤ÎÆ±Î½¤ÎÊäº´¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¶¦Æ¯¤¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌò¿¦¤Ë½¢¤¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ïµ®½Å¤À¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÃ¯¤«¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·°¤Ï¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·°¤ËËÁÆ¬¤ÎÂæ»ì¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢çý³¤·Ã¤À¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿çý³¤·Ã¡£¤·¤«¤·¡¢¸µ¥ä¥ó¥ー¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ç¡¢¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ì¼¤òÈó¸øÉ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¤¤¤í¤Ï¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢ºâÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²È»ö°é»ù¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÁÍý¤òºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ëçý³¤·Ã¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤ÏÉ¡¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·°¤Î¾Þ»¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸¬Â½¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºË«¤áÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤«¤é¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬Þú¤à±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿Àî±É¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤â¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÈ¿È¤Ç¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤Î½÷À¤È¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥ïー¥Þ¥Þ¡£ÂÐÎ©¹½Â¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤ó¤ÀÁê¼ê¤òÂº·É¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¹ÎÄê¤·¹ç¤¦2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡çý³¤·Ã¤Ï¿Æ»Ò¶¦¡¹¤Ë·°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎË½¸ÀÆ°²èÎ®½Ð¡£ÀµÅöÀ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÀÆ°¤À¤±¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤í¤Ï¤Ï¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¹ç³Ê¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍÌ¾»äÎ©¹»¤Î¼õ¸³¤Ç¤Ï¿Æ¤Î·ÐÎò¤äÁÇ¹Ô¤âÉ¾²Á¤Ë²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¼õ¸³¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤Ê¤¤¤È¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¸ý¥³¥ß¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¤è¤¯¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç»äÎ©¤ËÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²Ô¤®¤¬¤¢¤ëÉ×¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Î»Ò¶¡¤·¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Äü¤á¤«¤±¤¿çý³¤·Ã¤Ë¼«¤é¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿·°¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥à¥ê¥²ー¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡£¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤ë¿Æ»Ò¤ÎÌ´¤ò´°àú¤òµá¤á¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¤«¤éNO¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤¿·°¼«¿È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Í¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÇÈÎÜ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±àÂ¼»°¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î´ÚÅ¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¹Í°÷¤¬¡Ö¤¤¤ÞÉÁ¤¯¤Ù¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¥æー¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¾ÇÁç´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¸½Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¶âÍË¤ÎÌë¤Ë¤½¤Ã¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
»²¾È¢¨ https://www.tbs.co.jp/fakemommy_tbs/about/
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë