£Ê£Æ£Á¡¦µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡¢±Æ»³²í±Ê»á¤Î·ï¤ò¼Õºá¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¸åÇ¤¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×
¢¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£²¡½£²¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±£³£·°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤Îµ¿¤¤¤Ç£·Æü¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î¿¦¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Öµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿§¡¹¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²¿¤ò¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¢²¿¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï±Æ»³»á¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢ØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸åÇ¤¤ÎÁªÄê¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï£²Æü¡¢¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë£Õ¡½£²£°£×ÇÕ»ë»¡¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Îµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÅö¶É¤Ë¹´Â«¡£¤½¤Î¸åÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£