ÀõÌîÃé¿®¤Ë¥â¥ó¥´¥ëºÇ¹â°Ì·®¾Ï¤ò¼øÍ¿¡Ö¥¦¥Õ¥Ê¡¼¥®¥óÂçÅýÎÎ³Õ²¼¤è¤ê¡×Îò»Ë¡¦Ê¸²½¸òÎ®¤Î¹×¸¥É¾²Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®(51)¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥ó¥´¥ë¹ñºÇ¹â°Ì¤Î·®¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¥¦¥Õ¥Ê¡¼¥®¥óÂçÅýÎÎ³Õ²¼¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÎò»Ë¤ª¤è¤ÓÊ¸²½¸òÎ®¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ñºÇ¹â°Ì¤Î·®¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¾Þ¾õ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥â¥ó¥´¥ë¹çºî¤Ç¡¢2008Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¡×¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£