¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¡¡¥²¥¹¥È½Ð±éÄ¾Á°¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡¡ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬´¶·ã¡Ö¤¸¤¸¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤è¡ª¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢¥Î¥Ö¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀéÄ»¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Ë¤è¤ë¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥³¥ó¥Ó¡£¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¡¢£Â¡õ£Â¤é¤È¤È¤â¤Ë£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Î¡ÖÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ëÂç²ñ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¹¥´¤¤¤è¡ª¡×¤È¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤µ¤È¤¬¡Ö¡Ê£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¤Ç¡ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÌá¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¤â¤¦¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¤ª£²¿Í¤Ï¡Ä¡£º£Æü¤â¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ä¤±¤É¡£¤Þ¤µ¤È»Õ¾¢¤ÎÂè°ìÀ¼¡£¤ï¤·¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡Ø¤¸¤¸¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤è¡ª¡Ù¤ä¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£