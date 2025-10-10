¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½»Ø´ø´±¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¡ÖWÇÕ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤À¡×
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¸å¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ë¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£21Ê¬¤ËÆüËÜDF¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢64Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¾¡Íø¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±»Ø´ø´±¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÄ¾Á°¤Î2022Ç¯9·î¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆîÊÆ¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»î¹ç½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤½¤¦¤Ç¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏWÇÕ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤À¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¾¯¤·¶ì¤·¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢2ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤ò²¿ÅÙ¤âºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½¤ÀµÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊMF¤Î¡Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¯¥Ð¥¹¤ò¤è¤êÃæ±û¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Ü¡¼¥ëÃ¥¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¶·â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤«¤é¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤äSB¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÇØ¸å¤òÁÀ¤¦·Á¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤ÈÀï½ÑÅª¤ÊÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
