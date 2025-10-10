JFA¤ÎµÜËÜ²ñÄ¹¡¢±Æ»³¸µµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤ÎÂ¨»þ·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡Ö·ÀÌó¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡×

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±Æ»³²í±Ê¸µµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡±Æ»³¸µµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£·î7Æü¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÂáÊá¡¦Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JFA¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢±Æ»³¸µµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬Â¨»þ²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±Æ»³¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤Ç¤­¤ë¾ò¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ËÊ¸¸À¤Ï¾Ü¤·¤¯¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈïµ¿»ö¼Â¤òÆÃÄê¤»¤º¤È¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¤½¤³¡Ê·ÀÌó²ò½ü¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÍý»ö²ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢JFA¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤ÏÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±Æ»³²í±Ê¸µµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï7Æü¤Ë¤â²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö»þ¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡¸åÇ¤¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ê·èÃÇ¤·¤¿¤¤¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£7Æü¤Î²ñ¸«¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£

¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤Æ¤ÏµöÍÆ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡¢²¿¤ò¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¦²¿¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×


