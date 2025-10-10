¡Ö£°¡Ý£µ¤ÎÂç»´»ö¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊÉ¡×´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÂçÇÔ¤ËÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡ÖÀ¨»´¤ËÊø¤ì¤¿¼éÈ÷¡×¡Ö¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ10·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£µ¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢13Ê¬¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë41Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥É¥ê¥´¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ£°¡Ý£²¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢47Ê¬¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¢49Ê¬¤Ë¥í¥É¥ê¥´¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¡£¤½¤·¤Æ77Ê¬¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ë¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤Ç£°¡Ý£µ¤ÎÂç»´»ö¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È£°¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·èÄêÎÏ¤ò¸Ø¤ëÈà¤â¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥Á¡¼¥à¡É¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌµÎÏ¤À¡££±¿Í¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¤¬¡ÖÀ¨»´¤ËÊø¤ì¤¿¼éÈ÷¡£ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ´°ÇÔ¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤â¡Ö¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â·ë²Ì¤ÏÂçÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï14Æü¤ËÆüËÜ¤È·ãÆÍ¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆîÊÆ¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£
