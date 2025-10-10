¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¹ë²ÚÌÌ¡¹¤¬ÌöÆ°¡ª ¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬´Ú¹ñ¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µ¾¡¡ª
¡¡¸½ÃÏ10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ä¥í¥É¥ê¥´¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤é¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ä¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡13Ê¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë18ºÐ¤Î¿ÀÆ¸¤¬µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬FK¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢È½Äê¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡££²ÅÀÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï41Ê¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡¢¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤â¤ï¤º¤«¤Ë£±ËÜ¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Í¥Àª¤Ë¡£47Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬¼«¿È£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢49Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥í¥É¥ê¥´¤¬»ÅÎ±¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò£´ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â´Ú¹ñ¤ÎÈ¿·â¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¿¤®¤Ê¤¬¤é¡¢77Ê¬¤Ë¤È¤É¤á¤Î£µÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£M¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î¹âÀºÅÙ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤Ç¼õ¤±¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÈÁö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬£µ¡Ý£°¤Ç´Ú¹ñ¤Ë´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡È²¦¹ñ¡É¤Ï¡¢10·î14Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
