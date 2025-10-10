·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×ÂæÏÑ¶½¼ý¤¬6²¯±ßÆÍÇË¡¢»Ä¹ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò²òÀâ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î9Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¦BellaÑ¯Ñ¯¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î»Ä¹ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Ö¡¼¥à¤ò¼õ¤±¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1²¯2000ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó6²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£¶áÇ¯ºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥À¡¼¥¯·Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÏ¢ºÜÅö½é¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÃ»¤¯¤â¾×·âÅª¤Ê¾Ï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Îø°¦¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ºîÉÊÆÃÍ¤Î»Ä¹ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅªÁÖ²÷´¶¤È´¶¾ðÅª¶¦ÌÄ¤È¤¤¤¦¡¢´ÑµÒ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍßµá¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤Ï¶¯Âç¤Ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡Ù¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î½ã¿è¤ÇÉÔ´ïÍÑ¡¢À¿¼Â¤«¤Ä¶ËÃ¼¤ÊÀ³Ê¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í´ÖÀ¤ÈÍßË¾¤Î¾×ÆÍ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢»Ä¹ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬ÍßË¾¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î´Ö¤Ç¤¤¤«¤ËÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÃæ»³Îµ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼Ì¼ÂÅª¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤È±Ç²èÅª¤Ê¼Á´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¿¤È¤·¤Æ°ìÉô¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤··à¾ìÈÇ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯·Ð¸³ËÉÙ¤ÊµÈ¸¶Ã£Ìð´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¶¸µ¤¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Àþ¤Ï¤è¤ê±Ô¤¯¡¢¿§ºÌ¤Ï¤è¤ê¶¯Îõ¤Ë¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¸µ¤Åª¤Ç¡¢¤Û¤ÜÀ©¸æÉÔÇ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¼Ì¼ÂÅª¤Ê¸÷¤È±Æ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÇö¤á¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ³ä¤ê¤Î¶ËÃ¼¤Ê¹½¿Þ¤ÇÆ£ËÜ»á¤ÎÉÁ¤¯Ë½ÎÏÀ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ°Û¤Ê¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥ó¥¸¤ÏÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢µ×¤·¤¯Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿Í¥¤·¤µ¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£2¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢³Ø¹»¤òÃµº÷¤·¡¢²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬·ì¤ß¤É¤í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ïæ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥Ç¥ó¥¸¤Î¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î¿´Â¡¡Ù¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²¹¤â¤ê¤Ï°ì½Ö¤ÇÊø²õ¤·¡¢°¦¤È»¦¤ê¤¯¤Î¶³¦¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÆÃÍ¤Î¶¸µ¤¤Èº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤ÎÈþ³Ø¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤¬¤¦¤Ê¤ê¡¢·ì¤·¤Ö¤¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¡£±ÇÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥ì¥¼¤¬¼ó¤Î¥Ô¥ó¤ò°ú¤È´¤¡ØÇúÃÆ¤Î°Ëâ¡Ù¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤À¡£Èà½÷¤ÏÍ¥²í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»Ä¹ó¡£ÇúÈ¯¤ÈÈô¤Ó»¶¤ëÇËÊÒ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇË½ÎÏÅª¤Ê¥Ð¥ì¥¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÆ®¤Ï¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¿Í´ÖÀ¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÆ±ºî¤¬Ëº¤ìÆñ¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤°¦¡¢²Ì¤¿¤»¤ÌÇ¤Ì³¡¢2¿Í¤Ï±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ëµ¾À·¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥¼¤Ï»Ä¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤È½À¤é¤«¤¤´¶¾ð¤Ï¡¢·ì¤È²Ö²Ð¤ÎÃæ¤Ç³¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Øµö¤µ¤ì¤Ì°¦¡Ù¤³¤½¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÇúÈ¯¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤½Ð¤¹Æ£ËÜºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã»¤¯¡¢·ã¤·¤¯¡¢¤·¤«¤·±Ê±ó¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¡£¥ì¥¼¤Ï³Î¤«¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ç¥ó¥¸¤ÏÆóÅÙ¤ÈÈà½÷¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁÓ¼º¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢±Ê±ó¤Ë¸ì¤é¤ì¤ÌÈá¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢Æ£ËÜ»á¤Î½é´üÃ»ÊÔ½¸¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏPART-1¤ÈPART-2¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï10·î17Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡£PART1¤Ë¤Ï¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¡Øº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡Ù¡ØÎø¤ÏÌÕÌÜ¡Ù¡Ø¥·¥«¥¯¡Ù¤Î4ÊÔ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ã¤Æ£ËÜ»á¤Î¸¶»ÏÅª¤ÊÁÏºî¾×Æ°¶¸µ¤¡¢½ã¿è¡¢±Ô¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¤È¡Ø¥·¥«¥¯¡Ù¤Î2ºî¤Ï¡¢ÉÙÀî¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤ÎÃ»ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÇ®ÇÈ¤òºÆ¤Ó´¬¤µ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë