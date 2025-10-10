¹õÈ±¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¶âÈ±¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¥Ùー¥¸¥å¥³ー¥È¡ß¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÃî´ã¶À¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃµÄåÁÐ»Ò¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö½©¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¡×
¢£¿§°ã¤¤¤ÎÃµÄå¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª
»¨»ï¡ØMyojo¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë12·î¹æ¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¡Ê10·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing ¡õ PrinceÁÐ»ÒÃµÄå¥ë¥Ã¥¯¡¿Çò¤È¹õ¤Î¥¯ー¥ë¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢¹õÈ±¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¶âÈ±¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡¢¥¹ー¥Ä¤Î¾å¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ê¤Ë¤ÏÃî´ã¶À¤â°®¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§°ã¤¤¤ÎÃµÄå¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½©¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¡×¡Ö¥Á¥Ã¥×¤È¥Çー¥ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âKing ¡õ Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õ°áÁõ¤Î±ÊÀ¥¤ÈÇò°áÁõ¤Î¹â¶¶¤¬ÇØÃæ¤¢¤ï¤»¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê»ëÀþ¤ò¤ß¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£