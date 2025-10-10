¿¹ÊÝJ¡¡ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ö2¼ºÅÀ¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡×¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÉ¾²Á¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡½2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤Ë2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê22¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡ÖÆîÊÆ¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢2¼ºÅÀ¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ½ß¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢1ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡ÖÁ°Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤Ä¤Ö¤¹Êý¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äµ÷Î¥´¶¤È¤«´Þ¤á¤¿¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¢§¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¡ÊÎëÌÚ½ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë6·î¤Î¾·½¸¤«¤é·Ð¸³¤¬Àõ¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£