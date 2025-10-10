¾åÅÄåºÀ¤¡ÖËÍ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡²¸ÊÖ¤·ÃÆ¤â¡Ä3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ë¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Ç·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤â¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤âÇÁ¤«¤»¤ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤Ü¤ì¶Ì¤È¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ìµå¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¡¢ÆüËÜ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ªÈ×¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤¦ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÍ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡£º£¤Ï¤½¤Î±¿¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¾åÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤È¡¢ËÍ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤âÍè¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿½éÀï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡ÖÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤Ã£À®´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤«¤é3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Ëº£·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ï¡¢ËÍ¤â¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö²¾¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£¼¡Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë