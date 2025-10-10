º´Ìî³¤½®¤¬¸å²ù¡Ö¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¡¡ÌöÆ°¤â¡ÄÂåÉ½ÄêÃå¤Ø¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¾ìÌÌ¤òÌÔ¾Ê¡Ö¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡MF±óÆ£¹Ò¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢MFÅÄÃæÊË¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤ó¤Àº´Ìî¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢º´Ìî¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤ÎµåºÝ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÉé¤±¤º¤Ë¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´Ìî¡£¤·¤«¤·¡¢2¤Ä¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¸½¼Â¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¡Ö¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ËÂ¿Ê¬¤¯¤µ¤Ó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ê¼ºÅÀ¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²ÝÂê¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿½Ä¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ï¤ËÁ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î°Õ¼±¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Î·ë²Ì¤À¤È¼«Ê¬¤âËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¡¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤Ë·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ê¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë