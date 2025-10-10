¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬22ºÐ¤ò¡È·ã¾Þ¡É¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¡Ä2»î¹çÌÜ¤â¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î10Æü¡¢Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±37°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¤¤Ê¤ë¤Ê¤È´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢6·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿22ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¶õÃæÀï¤äÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£»þ´Ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·â»²²Ã¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¡£¡Ö¾·½¸¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Èº£Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ßÇ·²ð¤è¤ê¤â·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç·×»»¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼éÈ÷¿Ø¤ÏÈÄÁÒÞæ¤ä°ËÆ£ÍÎµ±¤Ê¤É²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·Ð¸³¤¬Àõ¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤è¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¾¡Íø¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢22ºÐ¤ÎÂæÆ¬¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£