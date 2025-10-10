17ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤È»ÒÏ¢¤ìºÆº§¤·¤¿49ºÐÇ¯¾åºÊ¤ÎÈþËÆ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¼ã¤¤¡ª¡×
¡¡17ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿49ºÐ½÷À¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤é¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤È»ÒÏ¢¤ìºÆº§¤·¤¿49ºÐÇ¯¾åºÊ
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏAAA¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢17ºÐÇ¯¤Îº¹º§¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥º¥à¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¥á¥°¥ß¤µ¤ó¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¡£¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤é¤¬¶Ã¤¡£¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¸¡ÄÌ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤ÈÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£