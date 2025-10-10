¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤ÎÀ¸»ºÀÂ»¼º¤Ï7Ãû6000²¯±ß¡¡¿Ê¤à¤«¡È¿´¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¡É
10·î10Æü¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¡×¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î7³ä¶á¤¯¤¬»Å»ö¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÀº¿À¼À´µ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÆâ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¤ÎÂ»¼º³Û¤¬Ç¯´Ö¤Ç7Ãû6000²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Êº£Ç¯6·î¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤È»º¶È°å²ÊÂç³Ø¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë»î»»¡Ë¡£
Æ¯¤¯¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¶Ø±ì¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿´¤Î·ò¹¯¡á¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤¬ºòÇ¯¡¢½¾¶È°÷10¿Í°Ê¾å¤ÎÌó1Ëü4000»ö¶È½ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬34.8¡ó¡¢¡Ö¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬32.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ð»º¾Ê¤Ï³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤é¤Î´Æ½¤¤Î²¼¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëWeb¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥³¥³¡×¤ò³«È¯¡¢ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀìÌç¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¤Î¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼ÔÂ¦¤â´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ä¿·»ö¶È¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡£»°É©ÃÏ½ê¤Ïº£Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÆâ¤Ë¡¢¥·¥§¥¢µÙÍÜ¼¼¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç²á¤´¤»¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÉß¤¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¥½¥Õ¥¡¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÍÑ¤Î´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¾Ì²¤ò¤È¤ì¤ë¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó¤·¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤é¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë30¡Á40¿Í¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é5¤«·î¤Ç±ä¤Ù4000¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤·¶ÈÌ³¤ËÎ×¤á¤ë¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½Ð¼Ò¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔÄ´¤Ê»þ¤â°Â¿´¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¤ª¤´¤ê¼«ÈÎµ¡¡×¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Ï2¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ±»þ¤Ë¼Ò°÷¾Ú¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌµÎÁ¤Ç1ËÜ¤º¤Ä°ûÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î»¨ÃÌ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤«¤é10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢É¬Á³Åª¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Å»öÃæ¤Î¡ÖµÙÍÜ¡×¤ä¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ï¡¢°ìÀÎÁ°¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¥µ¥Ü¤ê¡×¤Ê¤É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»¨ÃÌ¤Î¸úÇ½¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÀ¶¿å¿òÊ¸¶µ¼ø¤Ï¡Ö»¨ÃÌ¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÆ±Î½¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥Û¡¼¥à¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸»ºÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£