17ºÐÇ¯¾å½÷À¤È·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â¥Ù¥Ã¥É¤â¿¦¾ì¤â°ì½ï¡Ä¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡17ºÐÇ¯¾å¤ÎºÊ¡Ê49¡Ë¤ÈÉ×¡Ê32¡ËÉ×ºÊ¤ÎÆü¾ï¤ËÌ©Ãå¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¥Ù¥Ã¥É¤â¿¦¾ì¤â°ì½ï¤È¤¤¤¦24»þ´Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐÇ¯¾å¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡Ê49¡Ë
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏAAA¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊý¤¬17ºÐÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¥Ï¥º¥à¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢¥á¥°¥ß¤µ¤ó¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¡£2¿Í¤Ï½µ¤Ë2²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤«¤éÉ÷Ï¤Æþ¤í¤¦¤«¡¢¤È¤«¡×¤È2¿Í¤ÇÆþ¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£2¿Í¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢MEGUMI¤Ï¡Öº£ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¶¦Æ±¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¿¦¾ì¤â°ì½ï¤À¡£24»þ´Ö¤Û¤ÜÎ¥¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ë¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£