¡¡Î¥º§4²ó¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦MALIA.¡Ê42¡Ë¤Î¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ë¥É¥Ð¥¤À¸³è¤ËÌ©Ãå¡£²ÈÄÂÇ¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¨¤§!?¥Û¥Æ¥ë¡©¡×MALIA.¤ÎÄ¶¹ë²Ú¼«Âð
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»³ËÜÎ¤ºÚ¡£
¡¡º£²ó¤Ï4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦MALIA.¡Ê42¡Ë¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¥É¥Ð¥¤À¸³è¤ËÌ©Ãå¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë°Ü½»¤·£´Ç¯ÌÜ¡¢¸½ºß¤ÏËö¤Ã»Ò¤Î³¤½ï¤¯¤ó¡Ê7¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£
¡¡MALIA.¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡È¥É¥Ð¥¤¤ÎÅÄ±àÄ´ÉÛ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤ÄÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÁØ³¬¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Î·Ê¿§¤¬°ìË¾¤Ç¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥º¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ïµ¤²¹39¡î¡¢¼¾ÅÙ70¡ó¤ÈÆüËÜ¤è¤ê¹â²¹Â¿¼¾¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¸¥à¡¢¥×¡¼¥ë¤â´°È÷¡£¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤¨¤§¡ª¡©¥Û¥Æ¥ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡MALIA.¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤Ë¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂçËþÂ¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¤¤¤äÂç¿Í¤À¤±¤Ç¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¤Ê¡×¤ÈÁ¢¤ó¤À¡£