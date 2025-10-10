»àÂÎ°ä´þµ¿¤¤4¿ÍÌÜÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ï¡¢36ºÐÃË
¡¡ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬ÃÏÃæ¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ»·ÙÇòÀÐ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï10Æü¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢¼«¾Î¼«±Ä¶È°ÂÅÄÏÂµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£´û¤ËÆ±ÍÆµ¿¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷Âç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡á»¥ËÚ»Ô¡á¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ç4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ8·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»äÍÃÏ¤Ë¡¢»¥ËÚ»Ô¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê55¡Ë¡á¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï10ÆüÌë¡¢ÇòÀÐ½ð¤Ë½ÐÆ¬¡£ÉáÃÊ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãç¤À¤Ã¤¿Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤«¤é°ä´þ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò°÷²¬ºêÍ¦µ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡áÆ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡á¤Ë¾ì½ê¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£