¡ÚÆü¶ä¤Ï¤¤¤ÄÆ°¤¯¡©¡Û¹â»Ô¡¦¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ÏÍø¾å¤²¤ò¸£À©¡¿¿¢ÅÄ¡¦Æü¶äÁíºÛ¤â¿µ½Å¡¿10·î²ñ¹ç¤Î¹ÔÊý¡¿Æü¶ä¤¬Êú¤¨¤ë¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¡¿±ß°Â¤¬¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¡¿ÊÆ¹ñ¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ËÃíÊ¸¤â¡©¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¡Û
10·î4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë°ÙÂØ¡¢³ô¼°¡¢ºÄ·ô¤¬Ï¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤òÃ´¤¦Æü¶ä¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£Æü¶ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¼ÒÄ¹¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î²ÃÆ£½Ð»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
00:00¡¡¥¤¥ó¥È¥í¡¡
01:02¡¡ËÜÊÔ³«»Ï
01:43¡¡¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸¤ÈÍø¾å¤²¤Ø¤Î±Æ¶Á
04:20¡¡Æü¶ä¤ÏÍø¾å¤²¤¹¤Ù¤¡©
13:16¡¡Æü¶ä¤¬¿µ½Å¤Ê¥ï¥±
23:28¡¡Íø¾å¤²¤Ï¤¤¤Ä¡©
29:00¡¡¶âÍ»À¯ºö º£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡§Ãë´Ö ÕòÂÀ¡¢½©ÍÕ½ÓÍ´
¥µ¥à¥Í¥¤¥ëÆâ¼Ì¿¿¡¡Èø·ÁÊ¸ÈË¡¢ÂåÉ½»£±Æ¡§£Ê£Í£Ð£Á¡¢
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
²ÃÆ£ ½Ð¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¤¤º¤ë¡Ë
1988Ç¯4·îÅìµþÃ»»ñÆþ¼Ò¡£¶âÍ»ÀèÊª¡¢CD¡¢CP¡¢¥³¡¼¥ë¤Ê¤ÉÃ»´ü»Ô¾ì¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·óÌ³¸å¡¢2013Ç¯2·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Þ¥Í¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆü¶ä¡¢FRB¡¢ECB¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ä¶âÍ»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢2010Ç¯¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¢2011Ç¯Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ËÃóºß¡£
°æ²¼ ·ò¸ç¡Ê¤¤¤Î¤·¤¿¡¦¤±¤ó¤´¡Ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÊÔ½¸Ä¹
¢¨Æ°²èÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼ýÏ¿»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ´ü¸ÂÅù¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Æ°²è¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯Èó¸ø³«²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-----------------------------------------------------------
¢¡ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø¼°SNS
X(µìTwitter)¡§ / / toyokeizai
TikTok¡§ / / toyokeizaionline
Instagram¡§ / / toyokeizaionline
¢¡ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------
¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë