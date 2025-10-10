¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù½é²ó¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ë¥»¥Ñ¥ÑÈ½ÌÀ¡ª¡×¡Ö¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¸þ°æ¤¯¤ó²Ä°¦¤¤£÷¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÏÅìÂçÂ´¶È¤ÇÁ°¿¦¤ÏÂç¼ê¡¦»°¥Ä¶¶¾¦»ö¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ÇÂç¤¤¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âà¿¦¤·¤¿ÍýÍ³¤òºÆ»°Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡×¤È°ìÅÀÄ¥¤ê¤Î·°¡£¤À¤¬¡¢»°¥Ä¶¶¾¦»ö°Ê¾å¤Ë¼Ò³Ê¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¯¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢·°¤ÏÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎRAINBOWLAB¼ÒÄ¹¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤«¤é¡¢Ì¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¸«¤ë¤«¤é¤Ë¸µ¥ä¥ó¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦çý³¤·Ã¤Ï¡¢6ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈó¸øÉ½¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ò¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¡¢·°¤Ë¹â³Û¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿²ÈÄí¶µ»Õ½éÆü¡£çý³¤·Ã¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÊªÊ¬¤«¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤¤¤í¤Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·°¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¹âÂÔ¶ø¤Ç¤â¼¤á¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÎ¢»ö¾ð¤¬¾Ü¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²ÈÄí¶µ»Õ¤Î»þ´Ö¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¤·¤¿·°¤Î¤â¤È¤Ëçý³¤·Ã¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¥·¥Ã¥¿¡¼¤È¹Ô¤°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬°ì¿Í¤Çµï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿·°¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ççý³¤·Ã¤Î²È¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Êª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊÉ¤ËÍî½ñ¤¤ò¤¹¤ë¤¤¤í¤Ï¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£·°¤Ï¤¤¤í¤Ï¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»´¾õ¤ò¸«¤Æ¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¤Ëµ¤ÉÕ¤¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤í¤Ï¤È¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡É¤Î·°¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤òçý³¤·Ã¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿Éû¼ÒÄ¹¡¦¹õÌÚÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤¬¡È¥Ë¥»¥Ñ¥Ñ¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï»öÂÖ¤ò°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢çý³¤·Ã¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¾Ð´é¤òºî¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ë¥»¥Ñ¥ÑÈ½ÌÀ¡ªËÜÅö¤ËÉ½¾ð¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡×¡ÖÌõÊ¬¤«¤é¤ó¤Þ¤Þ¼Ì¿¿»£¤é¤µ¤ì¤Æ¸ý³Ñ¾å¤²¤µ¤»¤é¤ì¤ëÎµÇÏ¤µ¤óÀäÌ¯¤Ë¼ËÄï´¶½Ð¤Æ¤ÆÇÐÍ¥¸þ°æ¹¯ÆóÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¸þ°æ¤¯¤ó²Ä°¦¤¤£÷¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
