¾®Àî¹Ò´ð¡¡¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£³Àï¤Ö¤êÆÀÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤à¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£²¡½£²¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±£³£·°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£Á°È¾£²£±Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£µÊ¬¸å¤Ë£Æ£×¾®Àî¹Ò´ð¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡££Í£Æº´Ìî³¤½®¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡Ê¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê£Ç£Ë¤ÎÀµÌÌ¤Ë¹Ô¤ËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸å¤í¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢ÀµÄ¾Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¿Ø¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤à¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç£±¥È¥Ã¥×¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Î¾£Æ£×¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾®Àî¤Ï¡Ö¡Ê¾åÅÄ¤Ï¡Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡££×ÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£¸¤«·î¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À£¸¤«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏËè»î¹çËè»î¹çÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£