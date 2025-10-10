¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¡G3³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬ÆÃÁª²÷¾¡¡¡Ëý¿´¤Ï³§Ìµ¡Ö²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡Ö³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡×¡ÊG3¡Ë¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¡£¸ÅÀÍ¥ºî¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¿·»³¶ÁÊ¿¤ò·þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¾â¤Ç¸ÅÀ·¯¤¬»Å³Ý¤±¤¿»þ¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æâ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÃÙ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤âÎÏÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¾¾ºå¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¾Ð´é¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£