¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µ­Ç°¡Ö³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡×¡ÊG3¡Ë¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡½éÆüÆÃÁª¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¡£¸ÅÀ­Í¥ºî¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¿·»³¶ÁÊ¿¤ò·þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÂÇ¾â¤Ç¸ÅÀ­·¯¤¬»Å³Ý¤±¤¿»þ¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æâ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÃÙ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤âÎÏÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£

¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¾¾ºå¤È¤ÏÁêÀ­¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¾Ð´é¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£