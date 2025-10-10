¡ÖGK¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤¾¡ª¡×ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¡ÈÌµ²óÅ¾¥Ö¥ìµå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡×¾®Àî¹Ò´ð¤¬°µ´¬Æ±ÅÀÃÆ
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌµ²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥È¢ªGK¤Îº¸¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FW¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CF¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¾®Àî¡¢0¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿26Ê¬¤Ë¸«»ö¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£Ï¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥¿¡¼¥ó¤«¤éÁÇÁá¤¯±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤ÊÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤Û¤ÜÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÒÎÏ¤Ëº¸¼ê¤ÇÃÆ¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÌµ²óÅ¾¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤ä¤ä¥Ö¥ì¤Ê¤¬¤éÈô¤Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¯ÎõÃÆ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖGK¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤¾¡×¡ÖÌµ²óÅ¾¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ÎÆü¸þ¾®¼¡Ïº¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤À¡×¡Ö¤¢¤ìÆþ¤ë¤ów¡×¡Ö¾®Àî¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤Ê¤É¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤Î®¤ì¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡×¡Ö²¿¤À¤³¤Î¥´¡¼¥ë¾Ð¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤¸¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤äw¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤è¡×¡ÖÁê¼êGK¤Î¿âÄ¾¤ËÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÆüËÜ¤Ï64Ê¬¤ËºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢90¡Ü4Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡£2¡Ý2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î14Æü¡¢10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤ò0-5¤ÇÊ´ºÕ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë