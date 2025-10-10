¡È°ÛÇ½¤ÎºÍ¿Í¡ÉÂçÂì±Ó°ì¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÈÖÁÈ¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷·èÄê
¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢2013Ç¯¡¢65ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÂçÂì±Ó°ì¡£¤½¤ó¤ÊÂçÂì¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤¬¡¢10·î12Æü23»þ45Ê¬¤«¤é¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÁÀâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡ÊºÙÌîÀ²¿Ã¡¦ÂçÂí±Ó°ì¡¦¾¾ËÜÎ´¡¦ÎëÌÚÌÐ¡Ë²ò»¶Ä¾¸å¤ËÀßÎ©¤·¤¿¼«¿È¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë¤Ï2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ½¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö50¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¼¨²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Î¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦Ï¿²»¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥é¥¸¥ªDJ¤«¤é¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë¤ò¸¦µæ¤·¤¿°ÛÇ½¤ÎºÍ¿Í¡¦ÂçÂì±Ó°ì¡£¤½¤ó¤ÊÂçÂì¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÎÁÏºî²áÄø¤òµÏ¿¤·¤¿37»þ´Ö¤ÎÌ¤¸ø³«²»¸»¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿ETVÆÃ½¸¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¿·¤¿¤Ë¾Ò²ð¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»þ·ÏÎó¤Ë¤½¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÏºî¤ÎÈëÌ©¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¸ì¤ê¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤ò°¦¤¹¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÂì±Ó°ì ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
