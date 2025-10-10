¿¹ÊÝJ¡¡2¼ºÅÀ¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¡ÖÈó¾ï¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡×¡Ö¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡½2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤Ë2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡È¶ì¼ê¡ÉÆîÊÆÀªÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝÂÎÀ©¤Ç¤Ï22¡Á23Ç¯°ÊÍè¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢2¼ºÅÀ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2ÅÀ¡ÄÀèÀ©ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¿Í¿ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Î¿Í¿ô¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î½³¤é¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¡¢½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ª¤¦¤È¡£¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¸å¤íÊý¸þ¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æñ¤·¤¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¡¢ÀèÀ©¤·¤Æ¤ë¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸åÈ¾ÆÃ¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡£¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
