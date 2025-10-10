ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ö18¡×¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤¦¤ì¤·¤¤¡×Âº·É¤¹¤ëÉã¤ÎÁ°¤Ç·ë²Ì»Ä¤·¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡Ý2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð(28¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ßÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥¤¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢FK¤«¤éMF°ËÅì¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬Å¥½¤¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é8Àï8È¯¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¤³¤ÎÆü¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡ÖÆÀÅÀ´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÓÌ³Ð¤Ç¤½¤³¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤¬º£¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö9¡×¤«¤é¡Ö18¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¥ë¡¼¥Ä¤Ï¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢Éã¡¦¹¸¤µ¤ó¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°»þÂå¤ËÆ±¤¸18ÈÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤ËÆ´¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¾åÅÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö18¡×¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤âÉáÃÊ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤È¡¢ËÍ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤ëÉã¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£