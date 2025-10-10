¥«¡¼¥É1Ëç¤Ë¡ÈÁõ¹Ã¡É¤ò¡£¨¡¨¡ ¥Á¥¿¥ó¤¬»Å¾å¤²¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈþ³Ø
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¤´°À®¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ò¤È¹©É×¡£
À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Æ¿Ì¾À¤â¡¢ÁÇºà´¶¤â¡¢µ¡Ç½Èþ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¤´°À®¤òÊä¤¦¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥¿¥óÀ½¤Î¡Ö±í»°¾òÀ½¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡×¤À¡£ÌÜÅª¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¥«¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¾ðÊó¤ò¸«¤»¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯ÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¥Á¥¿¥ó¤¬»ý¤Ä¡¢ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶
¥Á¥¿¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¶âÂ°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÀÅ¤±¤µ¤¬¤¢¤ë¡£·Ú¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢Éå¿©¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¸÷Âô¤ÈÌ©ÅÙ¤Î¤¢¤ë¼ê¿¨¤ê¤¬¡¢¼ê¤ÎÃæ¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ê¾å¼Á¤µ¤ò»Ä¤¹¡£
¥Á¥¿¥ó¤ÎÆÃÀ¤ò¿ô»ú¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Ì©ÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½4.5 g/cm³¤È¡¢¹Ý¤ÎÌó60¡ó¤Î·Ú¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°úÄ¥¶¯ÅÙ¤Ï900 MPaµé¡Ê½ã¥Á¥¿¥ó¤ÇÌó434 MPa¡¢¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Ç¤Ï¤½¤Î2ÇÜ¶á¤¯¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö·Ú¤¯¤Æ¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤ò¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÂ°¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ç¤ÏÉ½ÌÌ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÇö¤¤»À²½ÈïËì¡ÊTiO₂¡Ë¤¬¼«Á³¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸ü¤µ¤Ï¤ï¤º¤«1¡Á2 ¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿ô½½¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÊÝ¸îÁØ¤¬»À²½¡¦Éå¿©¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´À¤ä¼¾µ¤¡¢±«¤ËÄ¹»þ´Ö¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤âÊÑ¼Á¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹°Ê¾å¤ÎÂÑµ×À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¨´¶¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤âÆß¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥¿¥ó¤Ï¹â²¹´Ä¶¤Ç¤â¹½Â¤¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Ç¤Ï500 ¡ëCÉÕ¶á¤Þ¤Ç¶¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥ß¤¬150 ¡ëCÁ°¸å¤ÇÆÃÀ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÆü¾ï»ÈÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎô²½¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤àÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼Á¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥¿¥ó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·øÏ´¤µ¡×¤È¡Ö»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ëÂÑÀ¡×¤¬È÷¤ï¤ë¡£¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÍÑÉÊ¤Ë¤³¤ÎÁÇºà¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÂ°²Ã¹©¤ÎÄ®¡¦¿·³ã¸©±í»°¾ò¡£
À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¶âÂ°»º¶ÈÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÏÊª¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢ÀºÌ©¹©¶ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÊÂ¤ÖÉÊ¼Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£±í»°¾ò¤Î¹©¾ì·²¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤¤ÁÇºà¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¼ê»Å»ö¤Î·ÏÉè¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Ë¤â³Î¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¥Ú¥ê¥«¥óÀ½¤Î¾®·¿¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤òºâÉÛ¤¬¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´è¾æ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²á¾ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊÄ¤á¤ë¤È¤¤Ë¥«¡¼¥É¤¬¶´¤Þ¤ê¡¢ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥¿¥ó¥±¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿·øÏ´¤µ¤ò¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É¬Í×¤Ê¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë°·¤¨¤ë¡£¥¿¥Õ¤À¤±¤É²º¤ä¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
½ê¥¸¥ç¡¼¥¸Êý¼°¤Ë³Ø¤Ö¡¢µ¡Ç½Èþ¤ÎÍ·¤Ó
ÎØ¥´¥à¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸Êý¼°¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈTile¤ÎÃµÃÎµ¡Ç½ÉÕ¤¥«¡¼¥É¡¢¿ôËç¤Î»æÊ¾¤ò¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»¶ÊâÍÑ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤ÇºÑ¤à»þÂå¡£²á¾ê¤Êµ¡Ç½¤âÁõ¾þ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÎØ¥´¥à¤Î°µ¤ËÂÑ¤¨¤ë¹äÀ¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î°Â¿´´¶¡£¤½¤³¤Ë¥Á¥¿¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
½êÁ§¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÈÊ¤¤¤¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ê¤¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊÝ¸î¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥¿¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÁÇºà¤À¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿§¤â¼Á´¶¤â¤ï¤º¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤¼ê¤ÎÀ¸³è¤òÀÅ¤«¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¶´¤à¥«¡¼¥É¤¬¡¢»È¤¦¿Í¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀìÍÑ¤À¡£ºÙ¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤À¡£
¸òÄÌ·ÏIC¤ä¿Ç»¡·ô¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥«¡¼¥É¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£²¿¤ò¶´¤à¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¥«¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡È¸Ä¤Î»×ÁÛ¡É¤ò±Ç¤¹¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Á¥¿¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¹ñ²È¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤À¤È»×¤¦¡£
Source : machi-ya / Science Direct / SMART LATHE