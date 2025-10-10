·î¤ÎÇ¯¶âÌó12Ëü±ß¡Ö¤ä¤Ï¤êÄêÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×66ºÐÃËÀ¤¬¸ì¤ëÁá´üÂà¿¦¸å¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê62ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§360Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º200Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â420¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â420¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü2214±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤Î»Å»öÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶â³Û¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö20Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤·î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Æü3¿©¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤·î¤ÏÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤é3¤Ä¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸ÎÁÍý¤ò3¿©Ê¬¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º2¡¢3Æü¤Ï¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È60¥«·îÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÇ¯¶â¤¬¡Ë·î2Ëü¡Á3Ëü±ß¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÄêÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¥×¥é¥¹¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ¯¶â¤òÌã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡¢º£°Ê¾å¤Ë¤ÏÇ¯¶â³Û¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
