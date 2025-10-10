¡ÈËâË¡¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡É »þÇ·À´¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó2025¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤¹¤ß¤«¡×=ÀÅ²¬¸©¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô
¸æÅÂ¾ì¹â¸¶»þÇ·À´¤Ç10·î11Æü¤«¤éÀÅ²¬¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë10Æü¡¢ÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈËâË¡¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡É »þÇ·À´¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó2025¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤¹¤ß¤«¡×=ÀÅ²¬¸©¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô
¡ã°ËÉôºùÊå¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡ä¡Öº£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÀÆ¤ËÅÀÅô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬Ìë¤Î±àÆâ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
¸æÅÂ¾ì»Ô¤Î»þÇ·À´¤Ç¤ÏÅß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤¬¤¢¤¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É°ìÂÁá¤¯ÆâÍ÷²ñ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¡¢550Ëüµå¤ÎÅÅÅô¤¬±àÆâ¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡£
¡Ö¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¿Ê¤à¤´¤È¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤êËâË¡¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æÅÂ¾ì¹â¸¶»þÇ·À´¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï11Æü¸á¸å6»þ¤ÎÅÀÅô¼°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯¤Î3·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£