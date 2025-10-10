°Ý¿·¡¦ÎÓ½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞÆÏ¡¡»ÙÉô±¿±Ä¤ËÉÔËþ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÎÓÍ¤Èþ½°±¡µÄ°÷¡Ê44¡Ë¡áÈæÎã¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡á¤Ï10Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÏÂ²Î»³¸©Áí»ÙÉô¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°Ý¿·´´Éô¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö°ÖÎ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î27Æü¤ËÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤¬¼õ¤±¼è¤é¤ì¤º¡¢Æ±29Æü¤ËÍ¹Á÷¤ÇºÆÅÙÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡¢Áí»ÙÉô¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤òµá¤á¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢Æ±¤¸Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£µÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Î´ÇÈÄ¤ÇµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£»Ù±ç¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£