¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯10·î10Æü 22»þ41Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È NY±ß¡¢152±ßÂæÈ¾¤Ð ¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Þ¥¸¤Ç¡×¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ç°ì³å¤·¤¿¡ÖÄÌÈÎ¿·Ê¹¡×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áê¼¡¤°¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª³ôÇú¾å¤¬¤ê¡× ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍß¤·¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¼Ö¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò»î¾è