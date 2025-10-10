¡Ö´¶Æ°Í¿¤¨¤ë¡×¤È´üÂÔ¡¡¸°»³¤Ø¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó
¡¡¡Ú¥È¥ì¥ó¥È¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¸ÞÎØ½÷»ÒÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥í¥ê¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥È¥ì¥ó¥È¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ë´Ø¤·¡Ö¤¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¸å¡¢Åú¤¨¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹µ¤¨¡ÖÂç²ñ¤ÏÎý½¬¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Êì¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤¬Ç÷¤ê¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£