ÅìÂç¡¦¸æ¿ßµ®Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸øÌÀ¤Ï¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ë¡¢¤ÈÆ§¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌýÃÇ¤Ç¤¹¤è¡×£Î£È£Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡£Î£È£ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²þ¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î·èÎö¡£¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¹â»ÔÁíºÛÁª½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ì±¤ÎÉÔ¿®Ê§¿¡¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£À¯ºö¤´¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ï¿ÍÊªËÜ°Ì¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ÅìÂç¤Î¸æ¿ßµ®¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤«Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¸¢¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡¢À¯ºö¤¬ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ì±¤Ï¡Ø¸øÌÀ¤Ï¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ë¡Ù¤ÈÆ§¤ó¤Ç¡¢¸øÌÀ¤È¤í¤¯¤í¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ôÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌýÃÇ¤Ç¤¹¤è¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
