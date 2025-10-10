¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤àBE:FIRST¡¢¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×BTS±ÇÁü¸ø³«¡¡
BE:FIRST / Stare In Wonder -Behind The Scenes-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î10·î6Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST / Stare In Wonder -Behind The Scenes-
BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
¸¶ºî¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ëSKY-HI¤¬¡¢ºî¼Ô¡¦àÝàêÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®Ã«²ÖÌÚ¤¬¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ìÀ¤³¦¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿INIMI¤ÎSunny¤ÈLOAR¡¢MONJOE¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢»¨²»¤ÎÂ¿¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»¤Ë¤Î¤ß¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼å¤¤¼«Ê¬¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò°ì¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âBE:FIRST¼«¿È¤¬¥¼¥í¤«¤éÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëKAITA from RHT.¡¢ReiNa from RHT.¡¢¤½¤·¤ÆBE:FIRST SOTA¤Î3Ì¾¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSpecial Dance Performance±ÇÁü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤àBE:FIRST¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSpecial Dance Performance¤ÏYouTube¤Î¡ãµÞ¾å¾º¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥Ó¥Ç¥ª¡ä¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¼ÂÎÏ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢BE:FIRST¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Î¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊLyric Video¤â¸ø³«Ãæ¡£