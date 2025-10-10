Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©Á¼ÃÖ¤Ë¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï10Æü¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö8Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÍ¢½Ðµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¥ê¥¹¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦ÊÆ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³µÇ°¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤È¡Ö¥í¥ó¥°¥¢¡¼¥à´É³í¡×¤òÍðÍÑ¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ê´ØÏ¢»ö¶ÈÂÎ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¹ÈÏ¤ÊÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ï´ë¶È¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤òÇË²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë²þ¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡£